В центре Уфы модернизируют тепломагистраль, которая работала 43 года

На улице Кирова с пересечением Пархоменко и Кустарной ремонтируют тепломагистраль. Работы проводит ООО «БашРТС». Как сообщает пресс-служба мэрии, срок эксплуатации этого участка составляет 43 года.

Запланирована полная замена трубопроводов протяжённостью 581,1 погонных метра (в двухтрубном исчислении). Модернизация ведётся без отключения горячей воды — технологическая часть работ будет выполнена в рамках плановых отключений по графику.

Проведение работ по всему участку разделено на два этапа. На данный момент выполнены земляные работы, демонтированы плиты перекрытия и старые трубопроводы, ведётся замена железобетонных конструкций канала и камер, запорной арматуры и оборудования в тепловых камерах. В ходе модернизации участка магистральной тепловой сети используются современные технологии — трубы с пенополиуретановой изоляцией с защитной полиэтиленовой оболочкой с системой операционного диспетчерского контроля, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными стальными. Главные из них — более длительный срок эксплуатации, а также значительное снижение тепловых потерь при передаче ресурса потребителю.

Кроме того, система оперативно-диспетчерского контроля в будущем позволит в кратчайшие сроки локализовать и устранить повреждения на тепловых сетях с минимальным неудобством для жителей города.

Напомним, для производства работ по улице Кирова введено частичное ограничение движения автотранспорта:

· с 1 мая по 30 октября — на одной полосе по нечетной стороне от дома № 41 до ул. Достоевского, 132;

· с 11 мая по 10 июля — на двух полосах по нечетной стороне между домами № 39 и 41.

Планируемый срок завершения всех строительно-монтажных работ с восстановлением благоустройства — до ноября 2026 года.