В Калтасинском районе Башкирии решили проблему с невыплатой зарплат

Прокуратура Калтасинского района проверила исполнение трудового законодательства в коммерческой организации. Выяснилось, что у компании образовалась задолженность по зарплате перед 27 сотрудниками за май 2026 года. Общая сумма долга превысила 900 тысяч рублей.

Прокурор внес в адрес руководителя компании представление. Он оштрафован по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение) на 20 тысяч рублей.

«Права работников восстановлены, задолженность погашена в полном объеме», — подчеркнули в прокуратуре Башкирии.

Ранее Башинформ сообщил о том, что заводчанам в Давлеканово выплатят зарплату через суд.