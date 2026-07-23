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09:33 (UTC+5), 23 Июля 2026

В Калтасинском районе Башкирии решили проблему с невыплатой зарплат

В Калтасинском районе Башкирии прокуратура добилась погашения перед работниками предприятия долга по зарплате в размере более 900 тысяч рублей.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Прокуратура Калтасинского района проверила исполнение трудового законодательства в коммерческой организации. Выяснилось, что у компании образовалась задолженность по зарплате перед 27 сотрудниками за май 2026 года. Общая сумма долга превысила 900 тысяч рублей.

Прокурор внес в адрес руководителя компании представление. Он оштрафован по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение) на 20 тысяч рублей.

«Права работников восстановлены, задолженность погашена в полном объеме», — подчеркнули в прокуратуре Башкирии.

Ранее Башинформ сообщил о том, что заводчанам в Давлеканово выплатят зарплату через суд.

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