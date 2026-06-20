В Башкирии заводчанам выплатят зарплату через суд

В Давлеканово работники местного завода литейных материалов не получали заработную плату в полном объёме с октябре прошлого года. 21 человек недополучили 2,3 млн руб. Вопросом занялся следком: в рамках уголовного дела о невыплате зарплаты проверит всю финансовую документацию и примет меры для скорейшего погашения задолженности, проинформировали в СКР по РБ.