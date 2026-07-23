В Башкирии началась уборка озимых пшеницы и ржи

В Башкирии косовица и обмолот хлебов идёт в 21 районе, предприятия собирают урожай озимых зерновых. По информации минсельхоза РБ, к сегодняшнему дню скошено 12,2 тыс. га озимой пшеницы и 800 га озимой ржи. Намолочено 52 тыс. тонн зерна.
На старте страды урожайность озимой пшеницы составляет 47 ц/га, ржи — 21 ц/га. Всего озимыми под урожай этого года засеяли 280 тыс. га, а в целом посевная площадь заняла 1,3 млн га.
Ранее сообщали: первым в Башкирии созрел озимый рапс.
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