В Башкирии началась уборка озимых пшеницы и ржи

В Башкирии косовица и обмолот хлебов идёт в 21 районе, предприятия собирают урожай озимых зерновых. По информации минсельхоза РБ, к сегодняшнему дню скошено 12,2 тыс. га озимой пшеницы и 800 га озимой ржи. Намолочено 52 тыс. тонн зерна.

На старте страды урожайность озимой пшеницы составляет 47 ц/га, ржи — 21 ц/га. Всего озимыми под урожай этого года засеяли 280 тыс. га, а в целом посевная площадь заняла 1,3 млн га.

Ранее сообщали: первым в Башкирии созрел озимый рапс.