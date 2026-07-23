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12:21 (UTC+5), 23 Июля 2026

Инвесторам предложили наладить производство ОСП в Башкирии

В Башкирии разработали новое инвестиционное предложение для предпринимателей, предполагающее создание современного производства ориентированно-стружечных плит (ОСП) в Балтачевском районе.

Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
Галина Бахшиева
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По предварительным подсчетам, инвестиции в реализацию этого проекта составит около 1,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства РБ. 

ОСП активно используют в малоэтажном и промышленном строительстве и спрос на этот вид материалов только растет. Согласно концепции инвестпредложения, на предприятии предлагается выпускать около 60 тысяч кубометров плит ежегодно. Преимущества этой инвестплощадки - наличие сырьевой базы, трудовых ресурсов и выгодное местоположение для сбыта продукции. 

Для оценки перспектив реализации проекта инвестиционное предложение содержит в себе ключевые финансовые показатели, подобранный земельный участок с информацией об инженерной и транспортной инфраструктуре, аналитику отрасли, а также пул предлагаемых мер государственной поддержки. Так, инвестор сможет рассчитывать на включение проекта в Перечень приоритетных, предоставление земельного участка в аренду без торгов и налоговые льготы. Также инвестпредложение предполагает возможность привлечения заемного финансирования по программе Минэкономразвития России. 

Ознакомиться на с инвестиционным предложением можно на Инвестиционной карте России. На данный момент на федеральной платформе размещены 49 предложений от Башкирии с проработанной концепцией и другими данными, необходимыми для потенциальных инвесторов.

Как ранее сообщал Башинформ, Башкирия уменьшила поставки ОСП и ДСП в Китай.

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