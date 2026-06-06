Башкирия уменьшила поставки ОСП и ДСП в Китай

«Объемы отгруженных партий древесных плит, ламинированной доски по сравнению с январем — маем 2025 года сократились более чем в три раза», — констатировали в надзорном ведомстве.

Образцы изделий из древесины прошли все необходимые исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории. По результатам экспертиз карантинные организмы не выявлены. Вся отгруженная продукция соответствует требованиям стран-импортеров.

Ранее Башинформ сообщил о том, что пеньковое волокно из Башкирии пользуется спросом в Китае.