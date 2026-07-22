В Башкирии определили новую цену жилого «квадрата»

Новый показатель утверждён в соответствии с федеральными и республиканскими нормативными актами.
Утвержденная стоимость одного квадратного метра жилья будет использоваться для расчёта субсидий, которые предоставляются отдельным категориям граждан, «постоянно проживающих и зарегистрированных в республике и нуждающихся в улучшении жилищных условий», уточняется в документе. Средства на выплаты выделяются из федерального и республиканского бюджетов и могут быть направлены на участие в строительстве или приобретении жилья.
Как ранее сообщил Башинформ, в Башкирии резко выросла выдача ипотек в июне этого года.
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