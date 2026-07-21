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17:23 (UTC+5), 21 Июля 2026

В России банки обяжут раскрывать полную информацию о продуктах и услугах

Элина Ахметова

С сентября 2027 года кредитные организации будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах — вступит в силу новый закон, сообщили в Банке России. Как правило, банки делают акцент на привлекательности своих кредитных продуктах, а риски и специальные условия часто замалчиваются.

Или клиенты могут путаться, когда в разделе накоплений предлагаются услуги брокеров и управляющих компаний, несмотря на то что инвестиционные продукты не гарантируют получения дохода. Поскольку такая информация не является рекламой, требование законодательства о рекламе на неё не распространяется.

Новый закон регламентирует содержание стандарта о правилах информирования клиентов в офисах, на сайтах и в приложениях кредитных организаций. Это позволит повысить осведомленность потребителей и искоренить практику использования банками «тёмных паттернов», которые манипулируют поведением клиентов. 

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