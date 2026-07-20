Жителям башкирского Белорецка посоветовали запастись водой

В Белорецке 22 июля запланированы ревизионные работы на Катайском водозаборе, предупредили в МУП «Водоканал». В связи с этим подача воды городу будет ограничена, а к концу дня возможно её полное прекращение. В мэрии попросили жителей сделать суточный запас воды для личных и хозяйственных нужд.

Ранее в Белорецке устранили крупную аварию на водопроводе.