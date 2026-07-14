В Белорецке прорвало центральный водопровод

В Белорецке объявили о массовом отключении водоснабжения в связи с большим порывом на водопроводе по улице Ленина. Воду включат по окончании аварийных работ, точное время пока неизвестно, пояснили в мэрии.

Отключена вода в жилых домах и общественных зданиях, частном секторе по ул. Ленина от Мичурина до Кирова, центре города по ул. К. Маркса, Заматинском районе, районе Выселки.