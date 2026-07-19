В Уфе организация ищет механика за 350 тысяч рублей

Сейчас в городе доступны более 10 045 рабочих мест. По данным мэрии Уфы, больше всего сотрудников требуется на такие предприятия, как ПАО «ОДК-УМПО» — 873 вакансии, ООО «Стройдом» — 660 вакансий, МУП «УфаГЭТ» — 334 вакансий.

В топ-3 самых высокооплачиваемых вакансий вошли: механик по ГРП с зарплатой до 350 тысяч рублей, слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования с зарплатой до 250 тысяч рублей и машинист промывочного агрегата с зарплатой до 210 тысяч рублей.

Телефон горячей линии республиканского центра занятости населения +7(347)251-51-55.

Ранее в Башкирии названо число занятых в металлургическом производстве.