В Уфе организация ищет механика за 350 тысяч рублей

Сейчас в городе доступны более 10 045 рабочих мест. По данным мэрии Уфы, больше всего сотрудников требуется на такие предприятия, как ПАО «ОДК-УМПО» — 873 вакансии, ООО «Стройдом» — 660 вакансий, МУП «УфаГЭТ» — 334 вакансий.
В топ-3 самых высокооплачиваемых вакансий вошли: механик по ГРП с зарплатой до 350 тысяч рублей, слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования с зарплатой до 250 тысяч рублей и машинист промывочного агрегата с зарплатой до 210 тысяч рублей.
Телефон горячей линии республиканского центра занятости населения +7(347)251-51-55.
Ранее в Башкирии названо число занятых в металлургическом производстве.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.