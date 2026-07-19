В Башкирии названо число занятых в металлургическом производстве

В Башкирии в металлургическом производстве трудятся 5,4 тысячи человек, сообщает Башстат.

Большинство из них (81%) заняты в производстве стальных изделий первичной обработкой. Ещё 8% работают с драгоценными и цветными металлами, 5% – в производстве стальных труб, 4,5% – в производстве чугуна и стали, и около 2% – в литье металлов.

Ранее сообщалось об исторической роли горнозаводской Башкирии.