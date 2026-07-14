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03:27 (UTC+5), 14 Июля 2026

Кредитный рейтинг жителей Башкирии подрос на 2 балла

Фото: Андрей Старостин | Башинформ
Элина Ахметова

Объединённое кредитное бюро подсчитало рейтинги жителей регионов России. В Башкирии по итогам июня средняя оценка составила 715 баллов против 713 год назад. Также отметили разрыв между кредитным рейтингом жителей региональных столиц и жителей регионов.

В республике эта разница составила всего 9 баллов, тогда как, например, в Новосибирской области — 48, в Пермском крае 38, в Самарской области 30, в Свердловской — 25 и в Челябинской — 24.

«Главный позитивный итог июня — рост кредитного рейтинга россиян в подавляющем большинстве регионов. Он указывает на то, что финансовая грамотность и культура кредитования российских заёмщиков развиваются в верном направлении. В среднесрочной перспективе это должно привести к росту одобряемости заявок, снижению кредитных рисков и, соответственно, к уменьшению ставок со стороны кредиторов», — комментируют аналитики ОКБ.

Ранее сообщали: объёмы кредитования перестали активно расти.

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