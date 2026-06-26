В Башкирии кредитование вышло на «плато»

Жители Башкирии за январь – май получили в общей сложности 515,5 тыс. разных кредитов (из 4,02 млн кредитов на всю страну). На каждую сотню жителей республики насчитывается 12-13 людей с кредитным договором, подсчитали в Объединённом кредитном бюро.

В мае жители региона получили 114,2 тыс. займов, из них больше половины приходятся на потребительские. Эксперты ОКБ отмечают, что кредитование замерло на довольно низком уровне, и последние три месяца станут базой, от которой далее будут отмерять дальнейшую динамику. Тем не менее, по сравнению с прошлогодними показателями жаловаться не на что — тогда показатели были вдвое меньше при максимально высокой ключевой ставке.