В Башкирии в мае выдали потребкредитов на 85% больше, чем год назад

В мае текущего года жители Башкирии получили 63,22 тыс. потребительских кредитов средним чеком 180 тыс. руб. Несмотря на снижение ключевой ставки, этот вид займов продолжает оставаться самым дорогим: средняя полная стоимость потребкредита в мае 2026 года — 29,36%.

Год назад (в мае 2025-го) жители региона получили 34,26 тыс. нецелевых кредитов средним чеком 159 тыс. руб. Напомним, тогда действовал «ключ» 21%, а средняя ПСК наличными составляла 34,91%. Сегодня ЦБ снизил ключевую ставку до 14,25%. Рынок и бизнес очень ждал дальнейшего смягчения, рассчитывая, что более доступные кредиты оживят спрос на них и потребление в целом.