Центр стажировки студентов из Башкирии в Москве объявил о приеме заявок

Студенты из Башкирии, обучающиеся в вузах других регионов, могут пройти стажировку на родине. С апреля 2026 года на базе Полномочного представительства Республики Башкортостан при Президенте России в Москве работает Центр кадровой стажировки.

Центр помогает студентам найти место для прохождения практики в ведущих предприятиях и организациях республики, а также в органах власти и государственных учреждениях. Заявки на участие в проекте уже подали более 100 человек, сообщал «Башинформ».

Как пояснил на оперативном совещании в правительстве полномочный представитель Башкортостана Ринат Файзуллин, для студентов 1–2 курсов, у которых нет обязательной производственной практики, организована ознакомительная стажировка во время каникул. Для старшекурсников предусмотрена производственная практика на основе трёхстороннего соглашения между вузом, студентом и предприятием.

Ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил важность проекта для возвращения молодых специалистов в регион.

«Задача не только отправить студента на практику. Но и глубоко заниматься им. Когда человек попадает на практику на предприятие и показывает результат и, если ему дают понять, что он нужен, растёт вероятность, что он вернётся. Мы все прекрасно понимаем, что не все из них остаются (в других городах), большая часть возвращается. Это наш стратегический резерв», — сказал Радий Хабиров.

Чтобы стать участником программы, необходимо заполнить заявку по ссылке. Специалисты центра помогут подготовить анкету, пройти консультацию, подобрать направление и оформить документы.

По всем вопросам можно обратиться по телефонам: +7 985 596-51-47, +7 495 621 07 07.