Дорожники завершили ремонт на улице Заки Валиди в Уфе

Дорожные службы «Дортрансстроя» завершили ремонт дорожного покрытия на центральной улице Уфы — Заки Валиди. Обновлён участок от улицы Воровского до Карла Маркса.

Как сообщили в мэрии, работы проводились в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. Движение перекрывалось по половине проезжей части. Подрядчику осталось нанести дорожную разметку и установить знаки.

Ранее «Башинформ» писал, какие важные дороги отремонтируют в Уфе этим летом.