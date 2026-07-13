Дорожники завершили ремонт на улице Заки Валиди в Уфе

Дорожные службы «Дортрансстроя» завершили ремонт дорожного покрытия на центральной улице Уфы — Заки Валиди. Обновлён участок от улицы Воровского до Карла Маркса.
Как сообщили в мэрии, работы проводились в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. Движение перекрывалось по половине проезжей части. Подрядчику осталось нанести дорожную разметку и установить знаки.
Ранее «Башинформ» писал, какие важные дороги отремонтируют в Уфе этим летом.
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