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11:01 (UTC+5), 08 Июля 2026

Какие важные дороги отремонтируют в Уфе этим летом

Фото: Элина Ахметова | архив ИА «Башинформ»
Элина Ахметова
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В планах дорожного ремонта в Уфе в текущем сезоне 14 участков, сообщил на оперативном совещании в администрации города начальник УСРДИС Константин Паппе. Это следующие дороги:

— ул. Заки Валиди (от Воровского до Карла Маркса): здесь работы в активной стадии, при подходящей погоде в выходные по ночам начнётся асфальтирование, закрывать будут по половине проезжей части;

— 406 метров ул. Димитрова (от Свободы до Кулибина): завершается заключение контракта;

— ул. Ракитовая (от дома № 1 до дороги к озеру Чёрному): делают планировку растительного слоя грунта и устройство основания из ПГС;

— Дёмское шоссе (от съезда из микрорайона Яркий до моста через реку Дёму): в стадии конкурсного отбора подрядчика;

— на перекрёстке улиц Трамвайной и Седова;

— отдельном участке улицы Трамвайной;

— въезд в город от стелы с трассы М-7;

— тротуар возле старинной пожарной части по ул. Ленина, 67;

Уже выполнен ремонт:

— на трассе Уфа – Аэропорт по направлению из города,
— на Дёмском шоссе по направлению в город,
— Затонском шоссе на въезде с М-7,
 — ул. Маршала Жукова от Новожёнова до Академика Королева и на мосту через Лихачевскую излучину,
— на улицах Менделеева и Пархоменко остаётся нанести разметку.

Также в планах ремонт двух подъездных дорог к 11 СНТ в Калининском и Кировском районах столицы.

«Садовые дороги обновляются в Уфе уже пятый год благодаря поддержке Главы и правительства республики. За предыдущие четыре года отремонтировали 18 дорог, ведущих к 93 СНТ, общей протяженностью порядка 36 км», — сообщил Константин Паппе.

И. о. главы администрации Уфы рекомендовал использовать городские карьеры для отсыпки грунтовых дорог:

«Этот материал будет бесплатным, а экономия бюджетных средств сейчас очень важна», — отметил Рустам Шарипов.
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