Какие важные дороги отремонтируют в Уфе этим летом

В планах дорожного ремонта в Уфе в текущем сезоне 14 участков, сообщил на оперативном совещании в администрации города начальник УСРДИС Константин Паппе. Это следующие дороги:
— ул. Заки Валиди (от Воровского до Карла Маркса): здесь работы в активной стадии, при подходящей погоде в выходные по ночам начнётся асфальтирование, закрывать будут по половине проезжей части;
— 406 метров ул. Димитрова (от Свободы до Кулибина): завершается заключение контракта;
— ул. Ракитовая (от дома № 1 до дороги к озеру Чёрному): делают планировку растительного слоя грунта и устройство основания из ПГС;
— Дёмское шоссе (от съезда из микрорайона Яркий до моста через реку Дёму): в стадии конкурсного отбора подрядчика;
— на перекрёстке улиц Трамвайной и Седова;
— отдельном участке улицы Трамвайной;
— въезд в город от стелы с трассы М-7;
— тротуар возле старинной пожарной части по ул. Ленина, 67;
Уже выполнен ремонт:
— на трассе Уфа – Аэропорт по направлению из города,
— на Дёмском шоссе по направлению в город,
— Затонском шоссе на въезде с М-7,
— ул. Маршала Жукова от Новожёнова до Академика Королева и на мосту через Лихачевскую излучину,
— на улицах Менделеева и Пархоменко остаётся нанести разметку.
Также в планах ремонт двух подъездных дорог к 11 СНТ в Калининском и Кировском районах столицы.
«Садовые дороги обновляются в Уфе уже пятый год благодаря поддержке Главы и правительства республики. За предыдущие четыре года отремонтировали 18 дорог, ведущих к 93 СНТ, общей протяженностью порядка 36 км», — сообщил Константин Паппе.
И. о. главы администрации Уфы рекомендовал использовать городские карьеры для отсыпки грунтовых дорог:
«Этот материал будет бесплатным, а экономия бюджетных средств сейчас очень важна», — отметил Рустам Шарипов.
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