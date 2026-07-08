Какие важные дороги отремонтируют в Уфе этим летом

В планах дорожного ремонта в Уфе в текущем сезоне 14 участков, сообщил на оперативном совещании в администрации города начальник УСРДИС Константин Паппе. Это следующие дороги:

— ул. Заки Валиди (от Воровского до Карла Маркса): здесь работы в активной стадии, при подходящей погоде в выходные по ночам начнётся асфальтирование, закрывать будут по половине проезжей части;

— 406 метров ул. Димитрова (от Свободы до Кулибина): завершается заключение контракта;

— ул. Ракитовая (от дома № 1 до дороги к озеру Чёрному): делают планировку растительного слоя грунта и устройство основания из ПГС;

— Дёмское шоссе (от съезда из микрорайона Яркий до моста через реку Дёму): в стадии конкурсного отбора подрядчика;

— на перекрёстке улиц Трамвайной и Седова;

— отдельном участке улицы Трамвайной;

— въезд в город от стелы с трассы М-7;

— тротуар возле старинной пожарной части по ул. Ленина, 67;

Уже выполнен ремонт:

— на трассе Уфа – Аэропорт по направлению из города,

— на Дёмском шоссе по направлению в город,

— Затонском шоссе на въезде с М-7,

— ул. Маршала Жукова от Новожёнова до Академика Королева и на мосту через Лихачевскую излучину,

— на улицах Менделеева и Пархоменко остаётся нанести разметку.

Также в планах ремонт двух подъездных дорог к 11 СНТ в Калининском и Кировском районах столицы.

«Садовые дороги обновляются в Уфе уже пятый год благодаря поддержке Главы и правительства республики. За предыдущие четыре года отремонтировали 18 дорог, ведущих к 93 СНТ, общей протяженностью порядка 36 км», — сообщил Константин Паппе.

И. о. главы администрации Уфы рекомендовал использовать городские карьеры для отсыпки грунтовых дорог:

«Этот материал будет бесплатным, а экономия бюджетных средств сейчас очень важна», — отметил Рустам Шарипов.