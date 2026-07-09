В башкирском Белорецке запустят новое производство

В ТОР «Белорецк» зарегистрирован новый резидент — ООО «Чистый поролон». Компания реализует инвестиционный проект по производству эластичного пенополиуретана. Объем инвестиций составит 110 млн рублей, будет открыто 15 новых рабочих мест, сообщили в минэкономразвития Башкирии.

Новый цех сможет выпускать до 1,5 тыс. тонн пенополиуретана в месяц. Продукция широко востребована в мебельной промышленности, производстве матрасов, товаров для дома, упаковочных материалов и других отраслях. Завершение монтажа оборудования и старт производства намечены на конец года.

Напомним, резиденты ТОР имеют существенные налоговые льготы.

Ранее сообщали: в число резидентов белорецкой ТОР вошёл инвестор придорожного комплекса.