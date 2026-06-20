В Башкирии инвестор получит поддержку как резидент ТОР

ООО «Урал Терра» включено в число резидентов территории опережающего развития «Белорецк», сообщили в пресс-службе регионального кабмина. Компания построит в городе придорожный комплекс на 30 млн руб. В проекте — круглосуточное кафе, ремесленная пекарня, зоны отдыха и парковки, бесплатная сезонная торговая площадка для местных фермеров и ремесленников. Такие проекты способствуют развитию предпринимательства, укреплению экономики муниципалитетов и созданию новых рабочих мест, отметили в минэкономразвития РБ. Здесь смогут работать 10 человек. Завершение строительства и открытие комплекса намечено на II квартал 2027 года.
Ранее сообщали: резидент ТОР построит в Белорецке производство чугуна за 10 млрд руб.
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