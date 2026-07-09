В Башкирии утвердили новый порядок выдачи льготных кредитов для аграриев

В республике утверждено новое положение о работе специальной комиссии минсельхоза по вопросам кредитования предприятий агропромышленного комплекса. Соответствующий приказ подписал заместитель премьер-министра правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, утвержден персональный состав и регламент работы комиссии, которая будет рассматривать заявки сельхозпредприятий на получение заемных средств. В состав комиссии будут входить 5 специалистов министерства.

Комиссия будет проверять соответствие цели кредитов госпрограмме развития АПК, оценивать платежеспособность заемщиков, следить за остатком федеральных субсидий через специальную систему АИС «Субсидии АПК».

Ранее сообщалось, что предприятия башкирского АПК экспортировали в Казахстан и Кыргызстан более 2,7 тысячи тонн продовольственной пшеницы.