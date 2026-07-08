В Башкирии перед приёмкой урожая проверят все элеваторы

Все 34 элеватора в Башкирии будут проверены перед приёмкой зерна нового урожая. Как сообщили в минсельхозе РБ, сейчас на предприятиях идут ревизии и ремонты. В регионе уже началась уборка первых культур, массовая уборочная кампания начнётся через 10-12 дней, к этому времени зернохранилища должны быть подготовлены.
Общая мощность хранения в 34 элеваторах — 2,2 млн тонн. Также у предприятий имеются собственные места хранения общей мощностью не меньше 2 млн тонн.
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