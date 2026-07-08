Бизнес без лишних барьеров: что умеет Инвестпортал Башкирии

Только за девять месяцев 2025 года объем инвестиций в основной капитал республики достиг почти 445 млрд рублей, а темпы их роста на протяжении последних лет стабильно превышают среднероссийские показатели почти вдвое. Буквально на днях Башкирию признали лучшим регионом-наставником в рейтинге эффективности органов исполнительной власти субъектов России в сфере промышленности. Эта номинация в этом году присуждалась впервые. Республика также заняла первое место среди регионов ПФО по эффективности реализации промышленной политики и 4 место в общем федеральном рейтинге.

Таких результатов удалось добиться благодаря системной работе по улучшению делового климата. В Башкирии снижают административные барьеры для бизнеса, расширяют меры государственной поддержки, развивают дорожную и инженерную инфраструктуру, создают новые индустриальные парки и промышленные площадки. Не случайно Башкортостан уже третий год подряд занимает третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив, а особая экономическая зона «Алга» входит в число лучших в РФ.

Важную роль в этой работе играет и цифровизация. Сегодня предприниматели и инвесторы все чаще начинают знакомство с регионом не с личного визита, а с онлайн-сервисов. Именно поэтому еще в 2020 году по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова был создан Инвестиционный портал РБ — единая цифровая площадка, где собраны все ключевые сервисы, меры поддержки и инструменты для запуска и развития бизнеса. Чем полезен этот ресурс, который ежемесячно посещают уже 8 тысяч пользователей, и почему он стал одним из важных элементов инвестиционной экосистемы республики — в материале «Башинформа».

Все необходимое — в одном месте

Главная особенность Инвестпортала — принцип «одного окна». На сайте выделены два основных раздела — «Для предпринимателя» и «Для инвестора», где собраны 24 онлайн-сервиса. Предпринимателю больше не нужно искать информацию по разным сайтам и ведомствам. Здесь собраны сведения о действующих мерах господдержки, доступных производственных помещениях и земельных участках, конкурсах и деловых мероприятиях. Через портал также легко направить обращение в профильные структуры.

«Самыми востребованными являются сервис с мерами поддержки, инвестиционные и предпринимательские часы, Инвесткарта, а также раздел с мероприятиями для бизнеса», — отмечает начальник отдела развития интернет-порталов минцифры РБ Регина Муратова.

Если нужного ответа на сайте не оказалось, достаточно обратиться в службу технической поддержки — специалисты помогут разобраться в вопросе.

От идеи до готового проекта

Одна из главных задач Инвестпортала — не просто информировать, а помогать бизнес-проектам до их реализации. Через ресурс предприниматель подает заявку на сопровождение своей инициативы, после чего за ним закрепляется персональный менеджер. Он ведет проект на всех этапах — от разработки концепции до воплощения «в жизнь».

Специалисты помогают подобрать площадку для будущего предприятия, составить бизнес-план, оформить необходимые документы, воспользоваться льготным финансированием, решить вопросы с подключением инженерных сетей и наладить взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями.

Прямой диалог с властью

Одно из главных преимуществ модели поддержки бизнеса в Башкирии — возможность быстро выйти на прямой диалог с органами власти. Через Инвестпортал предприниматели записываются на «Предпринимательский час», который проходит в каждом муниципалитете республики. На таких встречах помогают подобрать меры поддержки, найти земельный участок или помещение, а также решить вопросы, возникающие при реализации проекта.

Для более крупных инициатив действует формат «Инвестчас» под председательством Главы Башкирии Радия Хабирова. Здесь рассматриваются проекты, претендующие на статус приоритетных. В случае его получения инвестор имеет право на земельный участок без торгов, налоговые льготы, инвестиционные вычеты и субсидии на создание необходимой инфраструктуры.

Практика проведения «Инвестчасов», как и институт бизнес-шерифов (о нем — ниже), уже получила высокую оценку на федеральном уровне и вошла в число лучших региональных практик поддержки бизнеса.

Помощь рядом

Еще одна «деловая» особенность Башкирии — институт бизнес-шерифов. В каждом районе вопросами развития предпринимательства занимается профильный заместитель руководителя муниципальной администрации. Он помогает бизнесу выстроить взаимодействие с органами власти, подобрать меры поддержки и оперативно решить возникающие вопросы. Контакты всех бизнес-шерифов размещены на Инвестпортале.

При необходимости предприниматели могут сразу направить обращение Уполномоченному по защите прав предпринимателей в РБ. Заявка поступает напрямую через портал, что значительно сокращает время ее рассмотрения.

Инвесткарта: выбрать площадку за несколько минут

Одним из самых востребованных сервисов остается Инвестиционная карта Башкирии, которая входит в пятерку лучших в стране. На ней представлена информация о 1570 инвестиционных площадках: индустриальных и технопарках, свободных земельных участках, производственных помещениях и объектах с готовой инженерной инфраструктурой.

Инвестор может заранее оценить преимущества каждой площадки, выбрать наиболее подходящий вариант для своего проекта и сразу подать заявку на получение статуса резидента.

Какие сервисы выбирает бизнес

Популярность цифровых сервисов подтверждают цифры. Одной из самых востребованных функций стала регистрация на встречи с руководством республики в формате «Открытый диалог. ЦУР.Бизнес». За 2025 год состоялось десять таких встреч, участие в которых приняли более 1800 предпринимателей. В 2026 году на аналогичные мероприятия уже поступило почти 1,5 тысячи заявок.

Высоким спросом пользуется и сервис записи на «Предпринимательский час». Только за 2025 год через портал поступило более 800 обращений, а за первые месяцы 2026 года — еще свыше 570.

Активно предприниматели используют и канал обратной связи. За прошлый год специалисты обработали более 3700 обращений. Это еще раз подтверждает, что цифровые сервисы востребованы, а бизнес доверяет такому формату взаимодействия.