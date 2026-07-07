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10:44 (UTC+5), 07 Июля 2026

Башкирия признана лучшим регионом-наставником в сфере промышленности

Фото: Тимур Шарипкулов | Пресс-служба правительства РБ
Азат Гиззатуллин
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Тимур Шарипкулов Пресс-служба правительства РБ
Тимур Шарипкулов Пресс-служба правительства РБ
Тимур Шарипкулов Пресс-служба правительства РБ
Тимур Шарипкулов Пресс-служба правительства РБ
Тимур Шарипкулов Пресс-служба правительства РБ
Тимур Шарипкулов Пресс-служба правительства РБ
Тимур Шарипкулов Пресс-служба правительства РБ
Тимур Шарипкулов Пресс-служба правительства РБ
Тимур Шарипкулов Пресс-служба правительства РБ
Тимур Шарипкулов Пресс-служба правительства РБ
Тимур Шарипкулов Пресс-служба правительства РБ
Фото: Тимур Шарипкулов | Пресс-служба правительства РБ
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Башкортостан признан лучшим регионом-наставником в рейтинге эффективности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере промышленности. Эта номинация в этом году присуждалась впервые. Республика также заняла первое место среди регионов ПФО по эффективности реализации промышленной политики и 4 место в общем федеральном рейтинге.

Результаты представил Минпромторг России на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Субъекты Федерации оценивались по 47 критериям в шести блоках показателей: экономическое развитие региона, реализация мер поддержки промышленности, развитие промышленной инфраструктуры, кадровый потенциал, популяризация и продвижение продукции и взаимодействие с промышленным комплексом региона.

«Наша управленческая команда работает по принципу: если не первое место, то это не наше. Мы стремимся к лидерству. Как бы тяжело ни было в экономике, мы понимаем, что без развития промышленности невозможно развивать регион, страну, невозможно одержать победы. И поэтому всё направлено на поддержку и сохранение этих мер поддержки.
Что касается новой номинации „Лучший наставник“, во-первых, это уважение и признание авторитета нашего региона, что мы можем и другие регионы поддерживать, делиться своими опытом, компетенциями, что и было продемонстрировано в Республике Алтай. Она за год дала достаточно высокий рост и поэтому республику отметили как лучшего наставника. Я бы хотел отметить, что это большая работа всей нашей команды, но в первую очередь, конечно же, блока Александра Николаевича Шельдяева, который возглавляет министерство промышленности и энергетики нашей республики. Хотел бы их поблагодарить. Башкортостан и впредь будет удерживать лидерские позиции. Всё для этого будет сделано», — отметил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров, комментируя итоги рейтинга для ИА «Башинформ».

Напомним, что республика три раза занимала первое место в рейтинге эффективности реализации промполитики.

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