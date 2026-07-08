Башкирия заключила на «Иннопроме» ряд важных соглашений

На полях международной промышленной выставки «Иннопром-2026» Башкортостан подписал несколько соглашений о сотрудничестве и совместных инвестиционных проектах. Об этом сообщил вице-премьер РБ — министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

Крупнейший проект — модернизация Уфимского трансформаторного завода. Договоренность с АО «Холдинг ЭРСО» предполагает расширение производства современного трансформаторного оборудования. Инвестиции составят 1,4 млрд рублей. Это позволит заводу нарастить мощности, повысить локализацию продукции и укрепить позиции республики как одного из ведущих промышленных центров страны.

Другая инициатива с ООО «Флагком» касается расширения производства закалочно-испарительных аппаратов в Туймазах. На новой площадке, которая заработает до 2030 года, создадут 30 рабочих мест. Сейчас уже идут проектные работы и оформление земельного участка. Инвестиции в объект составят 350 млн руб.

Кроме того, Башкирия расширила межрегиональное сотрудничество. Соглашения о взаимодействии подписаны с профильными министерствами Карачаево-Черкесии, ЛНР, Челябинской области и Чувашии. Стороны договорились обмениваться опытом, развивать кооперацию и совместно решать задачи импортозамещения.

«Для нас важно не просто привлекать инвестиции, а создавать производства с высокой долей локализации и новыми рабочими местами. Эти проекты – вклад в технологическую независимость страны», – прокомментировал Александр Шельдяев.