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05:49 (UTC+5), 08 Июля 2026

Башкирия заключила на «Иннопроме» ряд важных соглашений

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
Иван Вавилов
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На полях международной промышленной выставки «Иннопром-2026» Башкортостан подписал несколько соглашений о сотрудничестве и совместных инвестиционных проектах. Об этом сообщил вице-премьер РБ — министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

Крупнейший проект — модернизация Уфимского трансформаторного завода. Договоренность с АО «Холдинг ЭРСО» предполагает расширение производства современного трансформаторного оборудования. Инвестиции составят 1,4 млрд рублей. Это позволит заводу нарастить мощности, повысить локализацию продукции и укрепить позиции республики как одного из ведущих промышленных центров страны.

Другая инициатива с ООО «Флагком» касается расширения производства закалочно-испарительных аппаратов в Туймазах. На новой площадке, которая заработает до 2030 года, создадут 30 рабочих мест. Сейчас уже идут проектные работы и оформление земельного участка. Инвестиции в объект составят 350 млн руб.

Кроме того, Башкирия расширила межрегиональное сотрудничество. Соглашения о взаимодействии подписаны с профильными министерствами Карачаево-Черкесии, ЛНР, Челябинской области и Чувашии. Стороны договорились обмениваться опытом, развивать кооперацию и совместно решать задачи импортозамещения.

«Для нас важно не просто привлекать инвестиции, а создавать производства с высокой долей локализации и новыми рабочими местами. Эти проекты – вклад в технологическую независимость страны», – прокомментировал Александр Шельдяев.

Ранее на «Иннопроме» Башкирия представила опыт по развитию промкластеров.

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