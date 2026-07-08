Башкирия заключила на «Иннопроме» ряд важных соглашений

На полях международной промышленной выставки «Иннопром-2026» Башкортостан подписал несколько соглашений о сотрудничестве и совместных инвестиционных проектах. Об этом сообщил вице-премьер РБ — министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.
Крупнейший проект — модернизация Уфимского трансформаторного завода. Договоренность с АО «Холдинг ЭРСО» предполагает расширение производства современного трансформаторного оборудования. Инвестиции составят 1,4 млрд рублей. Это позволит заводу нарастить мощности, повысить локализацию продукции и укрепить позиции республики как одного из ведущих промышленных центров страны.
Другая инициатива с ООО «Флагком» касается расширения производства закалочно-испарительных аппаратов в Туймазах. На новой площадке, которая заработает до 2030 года, создадут 30 рабочих мест. Сейчас уже идут проектные работы и оформление земельного участка. Инвестиции в объект составят 350 млн руб.
Кроме того, Башкирия расширила межрегиональное сотрудничество. Соглашения о взаимодействии подписаны с профильными министерствами Карачаево-Черкесии, ЛНР, Челябинской области и Чувашии. Стороны договорились обмениваться опытом, развивать кооперацию и совместно решать задачи импортозамещения.
«Для нас важно не просто привлекать инвестиции, а создавать производства с высокой долей локализации и новыми рабочими местами. Эти проекты – вклад в технологическую независимость страны», – прокомментировал Александр Шельдяев.
Ранее на «Иннопроме» Башкирия представила опыт по развитию промкластеров.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.