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11:21 (UTC+5), 07 Июля 2026

На «Иннопроме» представлен опыт Башкирии по развитию промкластеров

Фото: Азат Мухамедьянов  | пресс-служба Главы РБ
Азат Гиззатуллин
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Азат Мухамедьянов  пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов  пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов  пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов  пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов  | пресс-служба Главы РБ
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Сегодня в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2026» состоялось совместное выездное заседание экспертного совета комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, по развитию промышленной инфраструктуры и Совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России.

Ключевой в дискуссии стала тема «Инструменты региональной промышленной политики: эффективность многообразия». Опыт Башкортостана по развитию промышленных кластеров представил заместитель премьер-министра правительства – министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев. На сегодняшний день Минпромторгом России аккредитован 31 промышленный кластер Башкортостана. По итогам 2025 года республика признана лидером I Национального рейтинга субъектов РФ по уровню кластерного развития.

Александр Шельдяев озвучил два ключевых предложения по развитию кластерной политики: поддержка объединенных стендов участников кластеров на международных выставках, а также совершенствование действующих механизмов субсидирования. Первая открывает для кластерной продукции внешние рынки, вторая — укрепляет внутреннюю кооперацию и технологический суверенитет. В свою очередь, Башкортостан, обладая опытом управления 31 промышленным кластером, готов выступить пилотной площадкой для апробации обеих мер и предоставить методологическую базу для их тиражирования на другие регионы Российской Федерации.

– Сегодняшняя реальность такова: ключевая ценность кластера — это совместный проект, в котором несколько участников закрывают полную технологическую цепочку. В условиях продолжающегося санкционного давления критически важно не просто заменить импортное оборудование, а выстроить полную технологическую цепочку — от сырья и компонентов до готового изделия с высокой долей локализации, – отметил Александр Шельдяев.
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