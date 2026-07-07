На «Иннопроме» представлен опыт Башкирии по развитию промкластеров

Сегодня в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2026» состоялось совместное выездное заседание экспертного совета комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, по развитию промышленной инфраструктуры и Совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России.

Ключевой в дискуссии стала тема «Инструменты региональной промышленной политики: эффективность многообразия». Опыт Башкортостана по развитию промышленных кластеров представил заместитель премьер-министра правительства – министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев. На сегодняшний день Минпромторгом России аккредитован 31 промышленный кластер Башкортостана. По итогам 2025 года республика признана лидером I Национального рейтинга субъектов РФ по уровню кластерного развития.

Александр Шельдяев озвучил два ключевых предложения по развитию кластерной политики: поддержка объединенных стендов участников кластеров на международных выставках, а также совершенствование действующих механизмов субсидирования. Первая открывает для кластерной продукции внешние рынки, вторая — укрепляет внутреннюю кооперацию и технологический суверенитет. В свою очередь, Башкортостан, обладая опытом управления 31 промышленным кластером, готов выступить пилотной площадкой для апробации обеих мер и предоставить методологическую базу для их тиражирования на другие регионы Российской Федерации.

– Сегодняшняя реальность такова: ключевая ценность кластера — это совместный проект, в котором несколько участников закрывают полную технологическую цепочку. В условиях продолжающегося санкционного давления критически важно не просто заменить импортное оборудование, а выстроить полную технологическую цепочку — от сырья и компонентов до готового изделия с высокой долей локализации, – отметил Александр Шельдяев.