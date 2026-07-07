ЦБ удалит с рынка недобросовестные кредитные кооперативы

Как пояснили в Банке России, во многом это произошло из-за того, что регулятор исключил из государственного реестра кооперативы, связанные с отдельными крупными микрофинансовыми организациями:
«Ряд МФО на фоне усиления мер по ограничению закредитованности граждан начали переводить в связанные КПК часть своих выдач для снижения регуляторной нагрузки. Деятельность таких КПК не соответствовала требованиям законодательства», – отметили в ЦБ.
Ранее сообщали, что ЦБ обяжет банки перед проведением переводов проверять устройства клиентов на вредоносное ПО.
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