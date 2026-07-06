Банки будут проверять телефоны россиян на наличие «вредоносов»

В 2027 году вступят в силу важные изменения в закон «Антифрод 2.0». Одно из главных — банки с согласия клиентов будут проверять их устройства на наличие вредоносного ПО перед каждой операцией. Если таковое обнаружено — перевод отклоняется и клиенту предложат сделать его в офисе или с другого, безопасного, устройства. При допущении операции со взломанного гаджета и потери денег банк обязывают вернуть эти средства.
Один человек сможет иметь одновременно не более 20 банковских карт. Известны случаи, когда люди оформляли множество карт и передавали их мошенникам для вывода и обналичивания средств.
Если банки должны следить за переводами, операторов мобильной связи обязывают выявлять мошеннические звонки. Если таковой допустят — компания должна будет компенсировать потери.
Ещё одна новация. Если сведения о человеке впервые попали в «чёрный список» ЦБ — их удалят через год. Во второй и следующие разы — через 5 лет. Досрочно выйти из базы будет возможно, если от МВД поступит информация о прекращении уголовного дела о мошенничестве. Право оспаривать включение в эту базу не отменяется.
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