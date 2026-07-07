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06:56 (UTC+5), 07 Июля 2026

Радий Хабиров рассказал о целях делегации Башкирии на «Иннопроме»

Фото: Азат Гиззатуллин | «Башинформ»
Иван Вавилов

На международной промышленной выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге 6–9 июля, республика традиционно продемонстрирует богатый потенциал предприятий и наметит новые точки роста. Об этом заявил Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Плотный график, запланировано много встреч. Мы живем в очень сложное время. На нашу промышленность давят беспрецедентные санкции. Однако задача — не просто выстоять, а укрепить свои позиции, стать еще сильнее. Поэтому открываем новые возможности для развития и продолжаем идти вперед», — написал руководитель региона в своих соцсетях.

Напомним, темой «Иннопрома-2026» стала «Индустрия 360: производство без границ». Экспозиция разместилась на площади 50 тыс. кв. метров во всех четырех павильонах МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Башкортостан в этом году регион-партнер «Иннопрома». Регион представит здесь кооперацию и промышленные инновации.

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