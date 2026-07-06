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10:55 (UTC+5), 06 Июля 2026

В Башкирии сельчане попросили отпускать им бензин в канистрах

Фото: Евгения Сюткина | Электрогазета
Элина Ахметова

Жители районов в прямом эфире из ЦУР Башкортостана спросили, нельзя ли разрешить для них отпуск топлива в канистрах — скоро сенокос, нужно заправлять технику. К тому же многие постоянно пользуются газонокосилками. Однако решение о запрете канистр пока не отменялось, ответил замглавы минпрома РБ Олег Тыщенко и напомнил, что заявки о потребностях ЛПХ и мелких фермерских хозяйств собирают администрации районов.

«Ситуация на топливном рынке постепенно нормализуется. Вспомним, что было ещё несколько дней назад, и что сейчас. В Уфе на АЗС очереди максимум из 5-7 машин. На выездах из города, разумеется, побольше. Более сложная ситуация остаётся в Аургазинском, Мелеузовском районах и других отдалённых, где буквально по одной заправке. Бывает, что приходится ждать подвоза топлива. В целом ситуация постепенно налаживается, надо ещё немного потерпеть. Уверен, что решение будет», — рассказал замминистра.

На вопрос о контроле качества топлива Олег Тыщенко сказал, что для этого работает специальная комиссия, которая проверяет пробы с различных АЗС на соответствие заявленным характеристикам. Автовладельцы же могут направлять свои претензии в Роспотребнадзор.

Руководитель отдела профилактики МЧС по РБ Павел Сабитов сказал, что хранение горючих материалов в жилых помещениях и гаражах очень опасно — в таком случае шансы ликвидировать возгорание сводятся к нулю.

«Правила пожарной безопасности прямо запрещают такое хранение. С начала года в гаражах произошло 106 пожаров, в одном из них погиб житель Янаульского района», — сообщил Сабитов.

Ранее рассказывали об инциденте с канистрой, загоревшейся после падения с балкона.

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