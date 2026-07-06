Понедельник, 6 Июля 2026
|
Уфа
+31 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
08:14 (UTC+5), 06 Июля 2026

В Башкирии на подготовку к отопительному сезону выделят больше денег

На оперативном совещании правительства Башкирии рассказали о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026–2027 годов.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Как отметил исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Юрий Палтусов, для надлежащей подготовки к новому отопительному периоду все необходимые организационные документы приняты, утверждены планы мероприятий по подготовке к зиме.

«Сумма средств, консолидированных на подготовку к зиме, составляет 4,548 млрд рублей. Это на 8% больше по отношению к прошлому году. Основной объем финансирования составляет ремонтный фонд предприятий ЖКХ», — уточнил Палтусов.

Средняя готовность к зиме по состоянию на 1 июля оценивается в 34%, в том числе по жилищному фонду — 16%, котельным — 17%, тепловым сетям — 24%.

«Темпы подготовки находятся на уровне прошлых лет. Работы идут в штатном режиме», — добавил исполняющий обязанности министра ЖКХ Башкирии.

Ранее Башинформ сообщил о том, что порядка 6,4 тысячи жилых домов с зафиксированными нарушениями или нарушенными сроками готовности к отопительному сезону проверят специалисты Госкомжилстройнадзора Башкирии. 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru