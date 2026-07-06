В Башкирии на подготовку к отопительному сезону выделят больше денег

Как отметил исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Юрий Палтусов, для надлежащей подготовки к новому отопительному периоду все необходимые организационные документы приняты, утверждены планы мероприятий по подготовке к зиме.

«Сумма средств, консолидированных на подготовку к зиме, составляет 4,548 млрд рублей. Это на 8% больше по отношению к прошлому году. Основной объем финансирования составляет ремонтный фонд предприятий ЖКХ», — уточнил Палтусов.

Средняя готовность к зиме по состоянию на 1 июля оценивается в 34%, в том числе по жилищному фонду — 16%, котельным — 17%, тепловым сетям — 24%.

«Темпы подготовки находятся на уровне прошлых лет. Работы идут в штатном режиме», — добавил исполняющий обязанности министра ЖКХ Башкирии.

Ранее Башинформ сообщил о том, что порядка 6,4 тысячи жилых домов с зафиксированными нарушениями или нарушенными сроками готовности к отопительному сезону проверят специалисты Госкомжилстройнадзора Башкирии.