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11:35 (UTC+5), 06 Июля 2026

Муниципалитеты смогут возмещать затраты инвесторов

Муниципальные образования смогут возмещать затраты инвесторов в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Постановления о порядке такого возмещения подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА "Башинформ"
Галина Бахшиева

Ранее таким правом обладали только регионы, напомнили в пресс-службе правительства РФ. 

Новое решение позволит запустить дополнительный механизм возмещения затрат компаний на создание, модернизацию и реконструкцию объектов транспортной, энергетической, коммунальной, социальной и цифровой инфраструктуры, необходимых для реализации инвестпроектов, а также на уплату процентов по кредитам и займам. Компенсация будет выдаваться в виде субсидии за счёт уплаченных налогов или в форме налогового вычета.

Размер компенсации составит до 50% затрат на строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры, которые используются для реализации инвестпроекта, и до 100% – на объекты сопутствующей инфраструктуры. Размер возмещения не должен превышать суммы уплаченных налогов. Чтобы получить его, необходимо представить в Минэкономразвития РФ документы, подтверждающие размер понесённых затрат. 

Механизм СЗПК, гарантирующий неизменность условий реализации крупных инвестпроектов, заработал в 2020 году и стал одним из ключевых инструментов поддержки инвестиционной активности. Он позволяет бизнесу сохранять условия по налогообложению, землепользованию, градостроительной деятельности и мерам господдержки даже в случае их изменения в России в целом, а также частично возмещать затраты на инфраструктуру и проценты по кредитам и займам.

Оба постановления подготовлены для реализации новых норм федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в РФ», наделивших правительство правом устанавливать требования к порядку возмещения затрат инвесторов в рамках СЗПК органами местного самоуправления.

Ранее Башкирия выставила на Инвесткарту России ещё три предложения, сообщал Башинформ

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