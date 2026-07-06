Муниципалитеты смогут возмещать затраты инвесторов

Ранее таким правом обладали только регионы, напомнили в пресс-службе правительства РФ.
Новое решение позволит запустить дополнительный механизм возмещения затрат компаний на создание, модернизацию и реконструкцию объектов транспортной, энергетической, коммунальной, социальной и цифровой инфраструктуры, необходимых для реализации инвестпроектов, а также на уплату процентов по кредитам и займам. Компенсация будет выдаваться в виде субсидии за счёт уплаченных налогов или в форме налогового вычета.
Размер компенсации составит до 50% затрат на строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры, которые используются для реализации инвестпроекта, и до 100% – на объекты сопутствующей инфраструктуры. Размер возмещения не должен превышать суммы уплаченных налогов. Чтобы получить его, необходимо представить в Минэкономразвития РФ документы, подтверждающие размер понесённых затрат.
Механизм СЗПК, гарантирующий неизменность условий реализации крупных инвестпроектов, заработал в 2020 году и стал одним из ключевых инструментов поддержки инвестиционной активности. Он позволяет бизнесу сохранять условия по налогообложению, землепользованию, градостроительной деятельности и мерам господдержки даже в случае их изменения в России в целом, а также частично возмещать затраты на инфраструктуру и проценты по кредитам и займам.
Оба постановления подготовлены для реализации новых норм федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в РФ», наделивших правительство правом устанавливать требования к порядку возмещения затрат инвесторов в рамках СЗПК органами местного самоуправления.
Ранее Башкирия выставила на Инвесткарту России ещё три предложения, сообщал Башинформ.
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