На уфимских АЗС продолжают дежурить сотрудники ЦОБ

Ситуация с топливом пока не налажена. В столице Башкирии на АЗС продолжат дежурить сотрудники Центра общественной безопасности. Особенно это касается покупки бензина в канистры и другие емкости, а также очередей и возможных конфликтов.
«Контроль прошу вести в ручном режиме до стабилизации ситуации. Ажиотажный период мы должны пройти вместе», — подчеркнул на оперативном совещании в мэрии исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии проводят брифинги по топливной ситуации, где появляется последняя, достоверная и актуальная информация от экспертов и специалистов сферы.
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