Вторник, 30 Июня 2026
|
Уфа
+14 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
10:22 (UTC+5), 30 Июня 2026

В Башкирии будут искать собственников 195 тысяч объектов недвижимости

Их общая кадастровая стоимость составляет 363 млрд рублей.

Фото: Росреестр по РБ | архив
Элина Ахметова

В правительстве Башкирии подвели итоги работы по выявлению собственников недвижимости, не отражённых в ЕГРН. Они зарегистрировали права на имущество ещё до создания единой системы учёта в 1998 году, и сейчас не платят налоги. В госреестре по региону имеется 195 тыс. таких объектов, общая кадастровая стоимость которых составляет, предварительно, 363 млрд руб. (навскидку, это 363 млн недоплаченных налогов). 

Работа ведётся в рамках федеральной программы «Национальная система пространственных данных» и реализации мероприятий по повышению капитализации территорий до 2030 года. Её результаты важны как для защиты прав собственников, так и для повышения доходов местных бюджетов от имущественных налогов, отметил премьер-министр Андрей Назаров. По данным минземимущества, в план-график проверок до 1 января 2027 года включены более 287 тыс. объектов.

Также в стране ведётся работа по повышению капитализации территорий, согласно целям которой кадастровая стоимость недвижимости в стране к 2030 году должна превысить 1 квдрлн руб.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru