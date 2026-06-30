В Башкирии будут искать собственников 195 тысяч объектов недвижимости

В правительстве Башкирии подвели итоги работы по выявлению собственников недвижимости, не отражённых в ЕГРН. Они зарегистрировали права на имущество ещё до создания единой системы учёта в 1998 году, и сейчас не платят налоги. В госреестре по региону имеется 195 тыс. таких объектов, общая кадастровая стоимость которых составляет, предварительно, 363 млрд руб. (навскидку, это 363 млн недоплаченных налогов).
Работа ведётся в рамках федеральной программы «Национальная система пространственных данных» и реализации мероприятий по повышению капитализации территорий до 2030 года. Её результаты важны как для защиты прав собственников, так и для повышения доходов местных бюджетов от имущественных налогов, отметил премьер-министр Андрей Назаров. По данным минземимущества, в план-график проверок до 1 января 2027 года включены более 287 тыс. объектов.
Также в стране ведётся работа по повышению капитализации территорий, согласно целям которой кадастровая стоимость недвижимости в стране к 2030 году должна превысить 1 квдрлн руб.
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