В Башкирии создадут список самых дорогих для экономики объектов

Власти России приняли Дорожную карту по повышению капитализации территорий, согласно которой кадастровая стоимость недвижимости в стране к 2030 году должна превысить 1 квадриллион руб. (сейчас — 920 трлн). Известно, что сейчас в Башкирии совокупная кадастровая стоимость только земельных участков составляет 14,9 трлн руб., а к 2030 году она должна достигнуть 17 трлн руб. Что же касается объектов капстроительства, для самых дорогих и ценных из них будет создан отдельный перечень. В него войдут здания и помещения, принадлежащие как государству, так и бизнесу.
Как пояснили в минземимущества РБ, при включении объекта в этот перечень будут учитываться его общая площадь, кадастровая стоимость и объём уплачиваемых налогов. Сбор и предоставление этих сведений возлагается на управление Росреестра.
«Включение в перечень позволит создать условия для устойчивого развития таких объектов и предотвратит необоснованное занижение кадастровой стоимости», — отметили в минземимущества.
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