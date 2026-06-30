С 1 июля жителям Башкирии увеличат соцвыплаты

Отдельным категориям россиян с 1 июля увеличат размер социальных выплат. Суммы увеличатся у тех, у кого в июне изменился жизненный статус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерину Стенякину.

В частности, люди, которым впервые присвоили I группу инвалидности, получат удвоение фиксированной выплаты к пенсии. При этом если надбавка уже была назначена ранее, повторная доплата не производится.

Также прибавка полагается пенсионерам, у которых на иждивении появились дети до 18 лет или студенты-очники до 23 лет. В этом случае фиксированная часть пенсии будет увеличена, а её размер зависит от количества иждивенцев.

Сельские труженики, общий трудовой стаж которых в отрасли превысил 30 лет, могут претендовать на дополнительную надбавку в размере 25% к фиксированной части пенсии. Если эта надбавка ещё не назначена, необходимо подать заявление в Социальный фонд России.

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста до начала июля, получат прибавку автоматически, без подачи заявлений. Базовая фиксированная выплата в текущем году составляет 9 584,69 рубля, после 80 лет она удваивается, а сверху добавляется надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля. Таким образом, итоговая ежемесячная прибавка составит порядка 11 тысяч рублей. В отдельных регионах сумма может отличаться с учётом местных коэффициентов.

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