В Уфе изменится плата за детский сад

Плата за присмотр и уход за детьми, посещающими государственные детские сады Уфы, вырастет. Соответствующий документ с изменениями 18 июня подписал и. о. главы столичной администрации Рустам Шарипов [имеется в распоряжении редакции]. Согласно постановлению, с 1 июля 2026 года плата за детсад составит 192 рубля в день.
Отметим, что по постановлению премьер-министра республики Андрея Назарова, данное повышение в текущем году последнее, так как установлена самая высокая плата, утвержденная правительством региона.
Ранее Башинформ сообщал о том, что самая низкая плата за детский сад в Башкирии установлена в Абзелиловском районе и городе Агидель.
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