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11:12 (UTC+5), 29 Июня 2026

Ям на дорогах Башкирии стало меньше

В правительстве Башкирии обсудили ситуацию с ямочным ремонтом на дорогах и во дворах, сообщил в канале Макс премьер-министр республики Андрей Назаров.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Галина Бахшиева

За последние годы в регионе выстроили более системную работу, констатировал Назаров.

«Дороги инспектируются, дефекты фиксируются в цифровой системе, сроки устранения контролируем. Результат такой: если в 2023 году было выявлено более 111 тысяч дефектов дорожного полотна, то в этом году — 61 тысячу. Снижение на 45%», — отметил премьер-министр правительства Башкирии.

Тем не менее дороги по-прежнему остаются одной из самых чувствительных тем для жителей региона. На данный момент инспектирование и устранение дефектов полностью завершены в 54 муниципалитетах.

«Отдельно обсудили дворы. В республике более 9 тысяч дворовых территорий, 1472 уже благоустроены по программе „Башкирские дворики“», — рассказал Андрей Назаров и отметил, что в Уфе важную роль играет программа «Дорога к дому»».

Так, в этом году планируется отремонтировать в столице республики около 65 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия.

«Дорожные работы идут во всех районах столицы. Предусмотрели на это 200 млн рублей, — сообщил глава кабмина. — Поручил муниципалитетам, где дефекты еще не устранены, завершить работы до 10 июля. Главам — держать вопрос на личном контроле».

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров поручил заняться самыми «выдающимися» ямами на дорогах, сообщал Башинформ.

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