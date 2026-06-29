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08:37 (UTC+5), 29 Июня 2026

В башкирско-белорусские соглашения добавили ещё 30 проектов

Элина Ахметова

Делегация Башкирии на минувшей неделе работала в Беларуси, о деловых итогах поездки на оперативном совещании правительства в ЦУР сообщил вице-премьер — министр экономического развития Рустам Муратов. Он напомнил, что делегация прибыла на возобновлённом рейсе Уфа — Минск, и до конца года на этом направлении планируется перевезти 4 тыс. пассажиров. На «Бизнес-диалогах» 150 башкирских и белорусских предприятий провели 200 встреч, готовится ряд соглашений, в том числе крупнейший проект на 3 млрд руб. по производству техники на базе шасси МАЗ. Текущим летом состоится промышленная ярмарка белорусских компаний в Башкирии.

Ключевым моментом визита стало заседание рабочей группы по развитию специального экономического режима Союзного государства, который, напомнил Рустам Муратов, начинался как инвестрежим белорусско-башкирского кластера, а сейчас глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала его одним из главных инструментов российско-белорусской кооперации.  Итого, в Дорожную карту внесены ещё 30 проектов, резюмировал вице-премьер. Глава Башкирии отметил, что их предстоит обсудить на Инвестчасах.

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