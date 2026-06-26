Башкирия и Беларусь создадут совместный медицинский кластер

Сейчас башкирская «Медстальконструкция» и белорусская «Сайнс солюшнс» уже начали поставлять в учреждения здравоохранения и образования двух республик комплектующие для уникальных медицинских рециркуляторов с удаленным управлением. А «ЕСМ-Станкомонтаж» совместно с предприятиями Беларуси организовали импортозамещение для фармацевтического сектора — речь идет про оснастки, матрицы и пуансоны для фармацевтической отрасли.
Кроме того, стороны обсудили открытие Российско-Белорусского центра на базе Евразийского НОЦ в Уфе и развитие долгосрочного академического партнерства. Также в Башкирии продолжается реализация проекта «Территория электротранспорта МАЗ — УТТЗ» по улучшению инфраструктуры для производства и внедрения электробусов. Следующий крупной инициативой станет организация выпуска автобетонозаводов Shailer совместно с МАЗ и компанией «Новые промышленные технологии».
«Одним из приоритетных направлений взаимовыгодного сотрудничества является формирование специального экономического режима Союзного государства. Это комплексная инициатива по координации усилий в сфере промышленности, логистики и инноваций позволит углубить производственную кооперацию. Разработанная дорожная карта позволяет точечно мониторить темпы реализации совместных проектов, выявлять „красные зоны“ и оперативно их устранять», — прокомментировал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.
Глава республиканского кабмина добавил, что Беларусь остается одним из ключевых внешнеторговых партнеров Башкортостана, занимая 6 место с долей 5,5%.
Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко отметил высокий уровень партнерства двух республик.
«Очень рады, что Башкортостан часто фигурирует в общероссийских новостях как лидирующий регион в ряде номинаций. Это, в первую очередь, касается инновационного развития, это касается кластерного подхода к реализации проектов. Хочу поздравить правительство Башкортостана с действительно солидными результатами», — заявил Головченко.
Ранее в Башкирии подписали соглашения о создании 8 новых кластеров СПО.
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