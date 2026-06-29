«Башнефть» будет поставлять топливо на АЗС других компаний в Башкирии

Как сообщил на оперативном совещании правительства Андрей Назаров, на прошлой неделе он по поручению руководителя республики встретился с руководителями нефтяных компаний, в том числе «Башнефти». Достигнута договоренность о том, что «Башнефть» будет поставлять свое топливо в том числе на те АЗС, которые ей не принадлежат. Это сделано для того, чтобы частные компании, закупая топливо в других регионах по более дорогой цене, не продавали его потом еще дороже уже в Башкирии.

«Такое ощущение, что в Башкортостане на некоторых АЗС гораздо дороже топливо, чем должно быть. Для того чтобы это устранить, сейчас начинается отгрузка с „Башнефти“ всем продавцам, всем АЗС на территории республики, даже тем, которые не входят в их сеть. Это главная договорённость. Понимание есть со стороны „Башнефти“, „Роснефти“», — резюмировал Андрей Назаров.

Ранее в правительстве Башкирии сообщили о том, что ситуацию с бензином в республике планируется разрешить до конца недели.