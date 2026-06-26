В Башкирии начали асфальтировать дорогу Янаул — Верхние Татышлы

В этом году в ремонте два участка общей протяженностью 10,6 км от села Асавдыбаш в сторону села Четырман в Янаульском районе. Работы финансируются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в минтрансе РБ. Работы начались две недели назад. За это время основание дороги укрепили с использованием срезанного старого асфальта, затем уложили выравнивающий слой, сейчас идёт асфальтировка, после чего останется укрепить обочины и нанести разметку.
Дорога Янаул – Верхние Татышлы входит в опорную сеть России. Она соединяет два района и очень востребована местными жителями.
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