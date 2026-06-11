В Янаульском районе приступили к ремонту региональной дороги Янаул — Верхние Татышлы. Как сообщили в управлении дорожного хозяйства Башкирии, работы ведутся на участке от села Асавдыбаш в сторону села Четырман. После снятия старого асфальта дорожники уложат двойной слой асфальтобетона, укрепят обочины и нанесут свежую разметку.

В прошлом году в Янаульском районе отремонтировали два участка дороги Четырман — Старый Варяш, выходящей на трассу Янаул — Татышлы.