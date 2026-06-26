Правительство: запасов топлива в России достаточно для внутреннего рынка

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в стране сформированы достаточные объёмы топлива для обеспечения внутреннего рынка. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
«У нас топлива достаточно на рынке», — сказал Новак, отвечая на вопрос о запасах и возможном увеличении предложения.
По его словам, в настоящее время власти перестраивают логистические связи на рынке с учётом текущих потребностей. Процесс балансировки займёт некоторое время.
Ранее, на совещании у президента Владимира Путина 23 июня, Новак охарактеризовал ситуацию на топливном рынке как непростую, но контролируемую. Правительство разработало комплекс мер для стабильного обеспечения потребителей в летний сезон с учётом повышенного спроса, включая запрет на экспорт бензина и авиакеросина.
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