В Уфе новостройки дешевеют, зато не залёживаются

Уфа в паре с Краснодаром стали единственными миллионниками, где пусть номинально, но подешевели типовые новостройки. Также Уфа оказалась в четвёрке региональных столиц, где подешевел и бизнес/элит-класс, отмечают эксперты Дом.РФ. К тому же в Уфе наблюдается весьма небольшой ценовой разрыв между сегментами — 20%, тогда как, например, в Москве — 65%.

Итого в Уфе «квадрат» новостройки массового сегмента за май подешевел на 1% до 154 тыс. руб., а 1 кв. м «элиты» «уценился» на 8% до 186 тыс. руб. Возможно, в этом кроется объяснение активности уфимского рынка недвижимости.