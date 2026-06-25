В Уфе новостройки дешевеют, зато не залёживаются

Уфа в паре с Краснодаром стали единственными миллионниками, где пусть номинально, но подешевели типовые новостройки. Также Уфа оказалась в четвёрке региональных столиц, где подешевел и бизнес/элит-класс, отмечают эксперты Дом.РФ. К тому же в Уфе наблюдается весьма небольшой ценовой разрыв между сегментами — 20%, тогда как, например, в Москве — 65%.
Итого в Уфе «квадрат» новостройки массового сегмента за май подешевел на 1% до 154 тыс. руб., а 1 кв. м «элиты» «уценился» на 8% до 186 тыс. руб. Возможно, в этом кроется объяснение активности уфимского рынка недвижимости.
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