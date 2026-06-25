В Башкирии за 2025 год приобрели 2249 единиц техники на 14 млрд рублей

В Башкирии, несмотря на сложности, аграриями республики за прошлый год приобретено 2249 единиц высокопроизводительной техники на общую сумму порядка 14 млрд рублей. По этому показателю республика заняла четвёртое место в России. В том числе в рамках льготной программы Росагролизинга приобретено 557 единиц техники на сумму около 4 млрд рублей. Об этом на 34-м заседании Госсобрания Башкирии сообщил и. о. министра сельского хозяйства региона Рамиль Нуриахметов.

Рамиль Нуриахметов отметил, что ключевым фактором развития отрасли остаётся техническая и технологическая модернизация. Однако планы по приобретению тракторов и зерноуборочных комбайнов в 2025 году не были выполнены. Основной причиной стало значительное удорожание техники. По словам Рамиля Нуриахметова, за 2021–2025 годы цены на тракторы выросли на 82%, на зерноуборочные комбайны — на 60%, на посевные комплексы — на 61%. Кроме того, изменились условия льготного инвестиционного кредитования. Если ранее ставка составляла до 3%, то сегодня она превышает 9%.

«Несмотря на рост льготной ставки более чем в три раза в 2025 году минсельхозом России одобрено 120 инвестиционных заявок на приобретение техники на общую сумму более трёх млрд рублей. Но при этом, благодаря достигнутым в предыдущие годы темпам обновления техники, удалось остановить процесс сокращения численного состава машинно-тракторного парка. Парк тракторов стабилизировался, количество зерноуборочных комбайнов, даже с учётом выбытия, ежегодно увеличивается. Снижаются показатели износа и нагрузки на технику», — сказал Рамиль Нуриахметов.

Он также отметил, что в агропромышленном комплексе Башкирии продолжается внедрение беспилотных летательных аппаратов. В 2025 году парк дронов для мониторинга состояния посевов и обработки сельхозкультур составил более 30 единиц.

Ранее стало известно о том, что с начала 2026 года аграрии Башкирии приобрели 845 единиц сельскохозяйственной техники на 5,5 млрд рублей. Это на 800 млн рублей больше, чем за январь — май 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.