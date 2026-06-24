В Уфе рядом с трассой М-5 построят склады, объекты производства и сервиса

Согласно документу, на участке общей площадью 49,15 га планируется размещение нежилых зданий площадью до 10 тысяч квадратных метров. Здания будут использоваться в производственных и складских целях, а также в качестве объектов придорожного сервиса.

В ходе разработки проекта нужно выполнить установление границ территории общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капстроительства, определить местоположения границ образуемых и изменяемых участков.

Ранее сообщалось, что в Уфе дано разрешение на проектирование нового квартала в пойме рек Белая и Уфа.