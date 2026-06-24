В Уфе планируют построить торгово-развлекательный центр

Проект должен обосновать размещение комплекса объектов социального и бытового обслуживания населения. В него войдут: торгово-развлекательный центр с административными и хозяйственно-бытовыми помещениями, фермерские лавки и ремесленные магазины, спортивный зал и спортивные площадки на открытом воздухе. Также инвестор планирует создать музей ретроавтомобилей, гостиницу, торговые оптовые склады, детские школьно-дошкольные учреждения, парковые зоны, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, площадь для проведения мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Уфе дано разрешение на проектирование нового квартала в пойме рек Белая и Уфа.