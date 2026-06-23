В Башкирии замедлилась инфляция

В мае годовая инфляция в Башкирии замедлилась с 6,2% до 5,2% — меньше, чем в среднем по стране, отметили в Нацбанке РБ. В связи с укреплением рубля подешевели импортные фрукты и оливковое масло, подешевели продукты, которых становится больше в тёплое время года: яйца, тепличные овощи и молочные продукты.

Укрепление рубля повлияло на удешевление бытовой техники, одежды, моющих средств, косметики и парфюмерии. При этом цены на топливо в мае продолжали расти из-за повышенного спроса. Подорожал отдых в местных санаториях и турбазах, и одновременно из-за сезонного снижения посещаемости подешевели билеты в кино.

В целом по стране годовая инфляция в мае снизилась до 5,3%. Замедление роста цен позволило Банку России вновь снизить ключевую ставку. С её помощью регулятор стремится уравновесить рост спроса и возможности увеличения производства товаров и услуг, пояснили в Нацбанке.