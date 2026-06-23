В Башкирии построят всесезонный курорт в Нагаево

Инвестор планирует до 2030 года вложить 11,5 млрд рублей и создать 324 рабочих места. Здесь появятся гостиницы, медицинский центр, спортивные объекты, набережная с причалом, горнолыжный спуск и большой парк отдыха.

«Теперь важно ускорить согласование документации и прохождение госэкспертизы, а также решить вопрос со строительством подъездной дороги протяженностью 4,3 км. Проект капиталоемкий, поэтому будем сопровождать инвестора на каждом этапе, чтобы все планы воплощались в реальные объекты, рабочие места и новые возможности для республики», — заявил Андрей Назаров.

Ранее в Уфимском районе Башкирии выделили участок без торгов для придорожного отеля, сообщал Башинформ.