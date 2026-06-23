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10:55 (UTC+5), 23 Июня 2026

В Башкирии построят всесезонный курорт в Нагаево

В правительстве Башкирии обсудили реализацию инвестпроекта «Комплексный многофункциональный курорт „Нагаево“» в Октябрьском районе Уфы.

Фото: Андрей Назаров, канал в Макс | проект комплексного курорта «Нагаево»
Галина Бахшиева

Всесезонный курорт «Нагаево» — это масштабный объект, который должен стать новой точкой притяжения для жителей и гостей республики, отметил глава кабмина РБ Андрей Назаров. В 2024 году инвестпроект получил статус приоритетного, что дает налоговые послабления и возможность аренды земли без торгов. Инвестпроект по строительству курорта «Нагаево» курирует заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

пресс-служба правительство РБпресс-служба правительство РБ
Фото: пресс-служба | правительство РБ

Инвестор планирует до 2030 года вложить 11,5 млрд рублей и создать 324 рабочих места. Здесь появятся гостиницы, медицинский центр, спортивные объекты, набережная с причалом, горнолыжный спуск и большой парк отдыха.

«Теперь важно ускорить согласование документации и прохождение госэкспертизы, а также решить вопрос со строительством подъездной дороги протяженностью 4,3 км. Проект капиталоемкий, поэтому будем сопровождать инвестора на каждом этапе, чтобы все планы воплощались в реальные объекты, рабочие места и новые возможности для республики», — заявил Андрей Назаров.

Ранее в Уфимском районе Башкирии выделили участок без торгов для придорожного отеля, сообщал Башинформ.

Андрей Назаров, канал в Макс проект комплексного курорта «Нагаево»
Андрей Назаров, канал в Макс проект комплексного курорта «Нагаево»
Андрей Назаров, канал в Макс проект комплексного курорта «Нагаево»
Фото: Андрей Назаров, канал в Макс | проект комплексного курорта «Нагаево»
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